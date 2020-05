Jato privado de Cristiano Ronaldo a caminho da Madeira

O jato privado de Cristiano Ronaldo, do modelo Gulfstream G200, partiu, de acordo com o Jornal da Madeira, durante a tarde deste domingo de Espanha com destino à Madeira, onde o avançado português se encontra a cumprir o isolamento social, face à pandemia de Covid-19, juntamente com a família.

Relembre-se que a chegada do internacional português a Itália está prevista ainda durante o dia de hoje, até porque o capitão da Seleção Nacional terá de cumprir o período de 14 dias de quarentena, antes de retomar aos treinos da Juventus e das restantes equipas do campeonato italiano, a 18 de maio.