Jesse Lingard: «Cristiano Ronaldo é o Michael Jordan do futebol»

A NBA regressa quinta-feira para grande satisfação dos amantes daquela que é considerada a maior e melhor liga de basquetebol do planeta. Um deles é Jesse Lingard, o avançado inglês do Manchester United que é um confesso apoiante dos Toronto Raptors (campeões em título) e foi desafiado pela Sky Sports a escolher um futebolista que, pelas conquistas individuais e coletivas, pudesse ser comparado à lenda Michael Jordan, que guiou os Chicago Bulls a 6 títulos da NBA na década de 90. E Lingard escolheu... Cristiano Ronaldo.





"Tenho que dizer que é o Cristiano Ronaldo, por tudo aquilo que alcançou na sua carreira. Já esteve em muitos clube e conquistou muitos títulos. Penso que é um ícone do futebol, o Michael Jordan do futebol", afirmou o internacional inglês.

Lingard revelou, também, o momento em que contactou com CR7 pela primeira vez. "Quando ele chegou ao Manchester United (2003) eu tinha uns 11 ou 12 anos. Nessa altura estávamos a gravar um DVD com exercícios e ele ensinou-nos alguns exercícios. Foi muito bom. Ele era muito jovem e muito mais fino quando chegou", disse avançado de 27 anos.



De resto, na formação dos red devils, Jesse Lingard chegou a defrontar Ronaldo em jogos-treino e admite que a qualidade do português já era inegável. "Se me causou problemas? Não foi assim tão mau, para dizer a verdade. Houve um jogo de pré-época em que ele entrou e deu bem para ver as suas habilidades", explicou Lingard.