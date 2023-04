Jimmy Briand desvenda história de há 21 anos com Ronaldo: «Foi-me pedir a camisola»

Jimmy Briand revelou uma história com Cristiano Ronaldo com, nada mais e nada menos, do que 21 anos. Corria o ano de 2002 e a França disputou um encontro com Portugal no Europeu sub-17, no início da fase de grupos da prova. O triunfo (2-0) acabou por sorrir aos gauleses e Briand ficou com uma camisola do jovem Cristiano."Jogamos um contra o outro, eu contra o Cristiano, durante o Campeonato da Europa sub-17. Tenho a camisola dele mas sem nome porque era nos sub-17. O Ronaldo era jovem, já era muito bom, mas muito emotivo. Ele ficou um pouco chateado por estarmos a vencê-los e no final da partida ele armou uma confusão comigo. Tinha levado o cartão vermelho só que estávamos no mesmo hotel que os portugueses. À noite, ouço baterem à minha porta e é o Ronaldo que vem pedir desculpa e foi pedir-me a camisola. Daí haver essa foto que circula nas redes sociais", explicou Briand ao Canal Plus.O avançado gaulês, de 37 anos, revelou ainda que os dois voltaram a trocar de camisolas, nove anos mais tarde, após um Real Madrid-Lyon, a contar para os 'oitavos' da Liga dos Campeões.