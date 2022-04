Jogador do PSV dá Ronaldo como exemplo: «Ele tem 37 anos mas isso não significa nada»

Erin Zahavi tem 35 anos e faz contas à vida, ou melhor, à carreira de futebolista. O avançado do PSV Eindhoven não deve ficar na Holanda para lá do verão e na hora de abordar o futuro deu Cristiano Ronaldo como exemplo."Recentemente, vi o Cristiano Ronaldo deixar claro que é ele quem decide se pára ou continua a jogar. Ele está certo e eu sinto o mesmo. Ronaldo marcou recentemente três golos ao Tottenham, portanto por que é que as pessoas perguntam se ele vai parar ou não de jogar? Por causa de um número. Ele tem 37 anos, mas isso não significa nada", defendeu em declarações à revista 'Voetbal International'.O dianteiro israelita orientado por Roger Schmidt deixa três alternativas em cima da mesa: ficar no PSV, jogar noutro clube ou mesmo retirar-se. "Não faço realmente ideia do que vamos fazer. Só tomaremos a decisão após esta temporada. Está completamente aberto", adiantou Zahavi.