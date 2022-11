José Peseiro: «O Cristiano vai à morte pela nossa Seleção»

A Nigéria defronta Portugal na próxima quinta-feira, num embate que servirá de preparação à participação lusa no Mundial'2022. O selecionador da equipa africana antecipou o jogo de Alvalade e quer o melhor resultado possível"Se não conseguirmos vencer, que empatemos. Se não conseguirmos empatar, que não percamos por muitos. Esse é o objetivo", atirou, em declarações à TSF.O antigo técnico do Sporting, FC Porto e Sp. Braga considera que Cristiano Ronaldo, em foco nas últimas horas, vai dar tudo pela equipa das quinas no Qatar."Creio que bem conduzido, bem preparado, pode ser um momento de reforço. Para já, porque o Cristiano vai à morte pela nossa seleção. Sempre esteve. Acho que ele foi sempre daqueles jogadores que no momento certo nunca deixou de vir, nunca teve uma lesão para abdicar da Seleção, nunca teve momentos de, mesmo nós não necessitando, ele não estar presente", frisou o técnico, de 62 anos.