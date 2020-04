Jovem guarda-redes espanhol recorda gesto de Ronaldo: «Não sabia como reagir»

Em 2017, Moha Ramos conquistou o título de campeão no Mundial de Clubes ao lado de Cristiano Ronaldo. O então jovem guarda-redes do Real Madrid - nesta época foi cedido ao Birminghan, do Championship - conheceu o sucesso e primou com o internacional português, por quem a sua admiração se mantém intacta.





Em declarações ao jornal espanhol 'Marca', Moha recordou esses momentou e o gesto de Ronaldo que o deixou sem palavras: "A medalha de campeão são os meus pais quem a têm", diz. "Por duas vezes, o Ronaldo ofereceu-me um telemóvel. Não estava à espara, fique boquiaberto com esta atitude, são nestas pequenas coisas que se vê o seu coração. Na verdade não sabia como lhe agradecer, o Isco e o Mayoral estavam ao meu lado e disseram-me, 'fala alguma coisa', porque eu não sabia como reagir. Fique como uma criança no Dia dos Reis [em Espanha é neste dia em que as crianças recebem e abrem as prendas de Natal]. E mais uma vez digo: obrigado Ronaldo, obrigado."O jovem guarda-redes, formado no Real Madrid, chegou à equipa principal dos merengues em outubro de 2017, quando Zidane ficou sem Keylor Navas e Luca Zidane, ambos devido a lesão, para um jogo frente ao Getafe.Nas redes sociais, Moha Ramos não esconde a admiração por Cristiano Ronaldo, com a publicação de várias imagens onde aparecem ao a lado.