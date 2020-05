Jürgen Klopp diz como construiria um jogador perfeito só com qualidades de Ronaldo e Messi

Jürgen Klopp participou numa sessão de perguntas e respostas no canal de YouTube 'Freekickerz' e foi convidado a responder à questão que causa maior divisão de opiniões: mas afinal quem é o melhor jogador, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi?





"Cristiano Ronaldo também é capaz de pegar na bola a partir da linha do meio-campo, fintar todos os adversários e marcar um golo assim. Mas ele está a ficar mais velho. Infelizmente, ambos estão", concluiu.

"Para mim Messi, mas não podia admirar mais o Ronaldo do que já admiro. A explicação é a seguinte. Já jogámos [o Liverpool] contra ambos e são os dois igualmente quase impossíveis de defender. Mas Messi tem requisitos físicos muito mais baixos. Para pintar um jogador perfeito teria de ter a altura do Ronaldo, podia correr tão rápido ou saltar tão alto como ele. E mais do que isso, ter também a sua atitude, totalmente perfeita e profissional. E por outro lado, o pequeno Messi que faz tudo parecer tão simples e é por isso que eu gosto dele, talvez mais um pouco como jogador de campo. Mas Cristiano Ronaldo é também um jogador absolutamente incrível", atirou Jürgen Klopp.Apesar de ter uma ligeira preferência pelo estilo de jogo do criativo do Barcelona, o treinador do Liverpool assume que escolher entre as duas figuras mundiais do desporto-rei é algo "muito difícil"."O que ambos têm em comum é o facto de terem deixado as suas pegadas durante tanto tempo. Há também alguns jogadores mais jovens que têm um potencial semelhante, mas fazê-lo durante todo este período de tempo é ainda mais incrível. É muito difícil [escolher um]", disse.A dada altura, o responsável pela iniciativa diz ser fã de Lionel Messi por ter uma "habilidade distinta, capaz de fintar tudo e todos e marcar um golo do nada". Jürgen Klopp diz que Cristiano Ronaldo também consegue fazer algo semelhante, mas que "infelizmente" a idade começa a ser um verdadeiro adversário.