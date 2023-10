Juntos no Al Nassr: filho de Cristiano Ronaldo reforça os sub-15

Cristiano Ronaldo Júnior vai ser jogador do Al Nassr, de acordo com Fabrizio Romano. De acordo com o especialista em transferências, o filho de Cristiano Ronaldo vai juntar-se ao pai no clube saudita, iniciando a trajetória no escalão sub-15.Cristianinho, de 13 anos, vai começar a treinar no Al Nassr nos próximos dias, ainda segundo o jornalista italiano.