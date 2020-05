Juve de volta ao trabalho: Ronaldo já amanhã, Higuaín só para a próxima semana

Ainda a aguardar pela autorização do governo italiano para dar início aos treinos coletivos com todo o plantel, a Juventus começou a semana com sessões individuais. Amanhã, terça-feira, é a vez de Cristiano Ronaldo voltar ao centro de treinos. O português voltou a Itália há 15 dias e cumpriu um período de quarentena em casa para garantir que não tinha sido exposto à covid-19.





Na quarta-feira é a vez de De Light e Szczesny começarem os trabalhos sob as ordens do técnico Maurizio Sarri. Khedira e Matuidi apresentam-se na quinta-feira e no dia seguinte é a vez de Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa voltarem. A equipa só estará completa na próxima semana quando Rabiot e Higuín, que só regressaram a Turim há três dias, se juntarem aos restantes companheiros.