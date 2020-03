Juventus já definiu os dois avançados que poderão fazer companhia a Cristiano Ronaldo

Numa altura em que Itália e grande parte do continente europeu está em suspenso devido à pandemia do COVID-19, a Juventus, líder do campeonato italiano, continua sem saber como se irá desenrolar a presente temporada, mas já pensa na próxima.





A equipa de Turim tem como uma das suas maiores prioridades manter Cristiano Ronaldo, apesar dos 35 anos do internacional português. O plano da Juve também conta com a contratação de um novo colega de ataque para Cristiano Ronaldo, que neste momento encontra-se em quarentena na ilha da Madeira. Sabendo da provável dispensa de Higuaín, os novos nomes para o ataque da Juventus são Harry Kane e Mauro Icardi.Harry Kane atualmente está a recuperar de lesão no Tottehnham Hotspurs, equipa comandada por José Mourinho, mas esteve durante muito tempo envolvido em rumores de transferências. Enquanto Mauro Icardi, jogador do Paris Saint-Germain, está descontente na sua nova casa e veria de bons olhos um regresso a Itália.Outros nomes em cima da mesa para o ataque da Juventus serão Timo Werner e Gabriel Jesús, visto que o dinheiro não é problema em Turim.Contudo, a principal prioridade da Juventus é renovar com Cristiano Ronaldo, pois aos 35 anos não baixa o nível do seu desempenho.Este ano marcou 25 golos em 32 jogos pela ‘velha senhora’, e o gigante italianio fará de tudo para prolongar a passagem de Ronaldo pela Serie A.