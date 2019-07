Juventus regressa esta quarta-feira... Cristiano Ronaldo só no sábado

A Juventus regressa hoje aos trabalhos e Maurizio Sarri orienta a primeira sessão de treino como técnico da Juventus na parte da tarde. Nela estarão presentes 20 atletas da equipa principal (dois deles são os cobiçados Cancelo e Higuaín) e 13 dos sub-23, sendo que Ronaldo só se apresentará no sábado.

Algumas estrelas da Vecchia Signora - entre as quais o reforço Aaron Ramsey, que chega do Arsenal - estiveram ontem no centro de treinos do emblema de Turim para realizarem os habituais exames médicos e testes físicos, que se estendem até hoje de manhã. Cristiano regressa então no próximo sábado, juntamente com Matuidi, seguindo-se os restantes internacionais.

Um ano de magia

Ronaldo deu um dos passos mais arriscados da carreira há precisamente um ano: a 10 de julho de 2018, o craque português foi oficializado na Juventus. A estrela portuguesa deixava para trás um legado de nove anos no Real Madrid, no qual conquistou 16 troféus e tornou-se no maior goleador da história do clube. O Real Madrid abriu mão do supercraque por 117 milhões de euros. Na Juventus, Cristiano Ronaldo venceu a Serie A (foi considerado o melhor jogador da prova) e a Supertaça de Itália