Khedira e a ausência de Ronaldo no The Best: «Não nos podemos esquecer que já tem 36 anos»

Sami Khedira, antigo internacional alemão, marcou presença num evento online organizado pela FIFA em que foram revelados os três finalistas do 'The Best' para os prémios de Melhor Jogador do Ano e Melhor Jogadora do Ano. O ex-médio, que foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, anunciou os nomeados para o galardão masculino e abordou a ausência do capitão da Seleção Nacional neste lote, algo que aconteceu pela primeira vez desde que o 'The Best' é entregue.





"Não nos podemos esquecer que ele já tem 36 anos e muitos jogadores com a idade dele já se tinham retirado. Ele ainda está a jogar pelo Manchester United e por Portugal ao mais alto nível", começou por dizer. "Só que agora há muitos jogadores jovens com qualidade, por isso está a ficar mais difícil. Mas quem o conhece bem, sabe que ele nunca vai desistir e terão sempre de contar com ele. Para mim não seria uma surpresa se voltasse a ser eleito. Ele disse que gostava de jogar até aos 40 e poucos anos e o Ibrahimovic ainda joga pelo Milan, por isso nada é impossível", referiu Khedira, que concordou com o 'pódio' composto por Lewandowski, Messi e Salah. "Sou um grande fã do Cristiano e ele até pode ficar zangado comigo, mas olhando para o último ano, estes três merecem, apesar de Ronaldo poder sempre estar na lista", considerou.Já questionado sobre as exibições da seleção portuguesa e acerca de um possível confronto com a Itália no playoff de apuramento para o Mundial'2022, o alemão de 34 anos sublinha que a atual campeã da Europa tem um ligeiro favoritismo face à seleção das quinas. "Se analisarmos os jogos de Portugal, vemos que anularam um golo limpo ao Ronaldo na Sérvia e que depois sofreram um golo no último minuto no último jogo. O futebol é isto, é feito de momentos. Creio que Portugal tem uma grande equipa, conquistaram o Europeu quando ninguém esperava, mas se passarem à final do playoff têm de jogar contra Itália, são duas grandes seleções e só uma pode ir para o Mundial. Para mim, se a Itália estiver bem a nível emocional, é ligeiramente favorita", rematou.