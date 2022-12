Lenda do críquete defende Ronaldo: «Nenhum título pode retirar aquilo que fizeste pelo desporto»

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

Nome lendário do críquete, o indiano Virat Kohli saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, partilhando no Instagram uma mensagem na qual denota de forma bem clara a enorme admiração que tem pelo avançado português."Nenhum troféu ou título pode retirar aquilo que fizeste por este desporto e pelos seus fãs em todo o Mundo. Nenhum título pode explicar o impacto que tiveste nas pessoas e aquilo que eu e muitos por todo o Mundo sentem ao ver-te jogar. É um dom de Deus. Uma bênção para com um homem que joga com o coração em todos os jogos e que é o maior exemplo do trabalho duro, dedicação e que é uma verdadeira inspiração para qualquer desportista. Para mim és o melhor de todos os tempos", escreveu o indiano, apontado como um dos melhores batedores da história do críquete.