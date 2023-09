Loucura no Irão por Cristiano Ronaldo

No Grupo D, o Al Nassr visita hoje (19 horas) o Persepolis e a capital do Irão está ao rubro com a presença de Cristiano Ronaldo. A comitiva saudita foi recebida por centenas de pessoas à saída do aeroporto e alguns adeptos chegaram mesmo a perseguir o autocarro. Já no Hotel, a polícia teve de intervir para dispersar a multidão que invadiu a receção na esperança de ver CR7e companhia. Longe da multidão, Ronaldo recebeu um tapete personalizado, oferecido pelo presidente do Persepolis.





Limitado à utilização de cinco estrangeiros, Luís Castro disse que "ainda não decidiu" quais vão a jogo, mas deixou escapar que Ronaldo "está pronto para marcar mais golos". Sobre o adversário, campeão iraniano em título, deixou o aviso: "São muito fortes. É um jogo entre as melhores equipas do grupo."