Mads Timm lembra chegada de Ronaldo ao Man. United: «Provocavam-no por causa do cabelo»

Mads Timm trabalhou durante três anos com Cristiano Ronaldo no Manchester United e recorda como a obsessão do português pelo trabalho o levou a superar as risadas e provocações dos jogadores mais velhos do plantel. O próprio Timm também foi 'vítima' dessas provocações.





No caso de Ronaldo, os futebolistas mais experientes da equipa implicavam com o seu penteado e com a vontade que tinha de impressionar os treinadores. "Ele era extraordinário, como jogador e como pessoa", explica o dinamarquês, que atualmente veste as cores do Kerteminde Boldklub, no seu livro intitulado 'Red Devil'."Tal como eu, começou a ser provocado assim que chegou ao clube. Pelo cabelo, que depois cortou, e pela forma quase acrobática, como tentava impressionar os treinadores. Ele era capaz de ficar de pé, dar 10 ou 15 passos antes de tentar driblar o adversário", recorda o avançado de 36 anos. "'Passa a bola, c...', gritavam o Gary Neville e o Ole Gunnar Solskjaer nos jogos-treino.""O mais impressionante é que ele iniciou uma luta contra a hierarquia quase de imediato e ganhou. Ele era completamente diferente de todos os outros, não dava espaço a ninguém. Era 'eu, eu e eu'. Cristiano Ronaldo. CR7", acrescenta Mads Timm.Enquanto o dinamarquês caiu na obscuridade, Ronaldo ganhou Ligas dos Campeões e Bolas de ouro. "Não foi o melhor jogador com quem joguei, mas foi a pessoa mais focada que alguma vez vi. Mentalmente lembrava-me eu próprio aos 12 anos, mas ele mantém essa determinação. Eu acho que ele não se vê do lado de fora, não vai sentar-se a rir-se de si próprio. Por isso sobreviveu no mundo do futebol profissional."