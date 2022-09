Mãe de jovem autista espera que "Ronaldo receba o castigo certo": «Como pode ele dormir à noite?»

Cristiano Ronaldo viu a Federação Inglesa abrir-lhe um processo por ter atirado para o chão o telemóvel de jovem autista em abril último, após a derrota (1-0) ante o Everton, em Liverpool. Na reação a esse facto, a mãe mostrou-se esperançada em ver o jogador do Manchester United devidamente punido."Vamos espera para que ele finalmente receba o castigo certo. Ele não pode continuar a escapar-lhe. O comportamento dele é inaceitável", reiterou Sarah Kelly em declarações ao jornal 'The Mirror'.A progenitora de Jacob Kelly lamentou a demora com que o incidente está a ser tratado. "Deveria ter sido tratado há seis meses. O meu filho fala sobre o que lhe aconteceu todos os dias. Ele ainda não teve o seu telefone de volta", revelou, voltando a lamentar que, até agora, CR7 esteja impune sobre o sucedido, aludindo a "seis meses de inferno" que está a viver."Ele deveria ter pagado por isso. Foi ele [Ronaldo] quem causou isto tudo. É isso me deixa perplexa, o facto de ele poder agredir uma criança e continuar a viver normalmente. Como ele pode dormir à noite sabendo da angústia que causou a um jovem fã?"Sarah garantiu ter sido informada pela polícia que Cristiano Ronaldo pagou uma multa de 200 libras mas frisou que não recebeu um pedido sincero de desculpas por parte do português."Ele ofereceu-nos a possibilidade de conhecê-lo e disse que estava arrependido, mas disse que não havia feito nada de errado. Isso não é um pedido de desculpas, é um insulto", deixou claro a mãe de Jacob.