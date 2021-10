Manchester United valorizou mais de 600 milhões desde a chegada de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tem-se revelado uma mina de ouro para o Manchester United, desde que, há 55 dias, aceitou regressar a Old Trafford. Não apenas para Ole Gunnar Solskjaer, pelo que aporta à equipa, dentro das quatro linhas, mas também para Edward e Kevin Glazer, fora delas. Um estudo realizado por uma empresa britânica demonstra que, desde o dia em que CR7 trocou Turim por Manchester, o valor global do United aumentou 643 milhões de euros – valendo agora o clube cerca de 3,5 mil milhões de euros.





Este crescimento, que agrada, naturalmente, aos investidores norte-americanos não está, porém, relacionado em exclusivo com a chegada do internacional português. Há outros motivos, como a presença na Liga do Campeões, o regresso do público aos estádios e a perspetiva da próxima época já decorrer sem limitações relaccionadas com o Covid-19, que contribuem para o aumento do valor das acções do emblema inglês. Quem não perdeu tempo a aproveitar a onda positiva foram os irmãos Glazer, que se apressaram a colocar no mercado, na passada terça-feira 9,5 milhões de acções, passando agora a deter 69 por cento do capital, que representam, todavia, 95 por cento do poder de decisão.Apesar do relativo descontentamento dos adeptos, que aumentou com a intenção anunciada de integrar a SuperLiga Europeia -- entretanto, inviabilizada -- é pouco crível que os irmãos Glazer, apesar de terem alienado parte das suas acções, venham, a breve prazo, a abdicar da posição que detêm no Manchester United. Aliás, como refere o jornal 'Sun' a decisão de vender agora está relacionada com a necessidade de "obter algum dinheiro rápido" para investir noutros projetos, particularmente, na NFL, a Liga de futebol americano.