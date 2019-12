Marcello Lippi ataca Ronaldo

Marcelo Lippi fez duras críticas a Cristiano Ronaldo. O ex-selecionador italiano recordou o abandono do estádio frente ao Milan.





"O jogador que sai daquela forma de campo só ofende os seus companheiros de equipa, que trabalham como ele e fazem os mesmo sacrifícios. Não é certo", sublinhou Lippi.A 10 de novembro, Cristiano Ronaldo foi substituído no jogo 1.000 da carreira profissional. O craque português não marcou e foi substituído aos 55 minutos no Juventus-Milan, pelo argentino Paulo Dybala, que acabou por dar a vitória à 'velha senhora' no clássico com o AC Milan (1-0), com um tento aos 75. Pouco depois, tanto a 'Gazzetta dello Sport' como o 'Tuttosport' anunciaram que o CR7 f oi para casa antes da partida terminar.