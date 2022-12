«Marrocos-Portugal? Ronaldo nem teve a dignidade de dar os parabéns aos jogadores adversários»

Dietmar Hamann, antigo médio alemão, criticou a atitude de Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e Marrocos dos quartos de final do Mundial, visando a postura do craque português que, após o apito final, "não foi capaz de ir dar os parabéns" ao adversário."Falamos destas superestrelas, destes jogadores de topo, e houve um grande jogador que há uma semana deixou este mesmo cenário, Cristiano Ronaldo. Não foi capaz de ir dar os parabéns aos jogadores de Marrocos no final do jogo", disse à 'RTE' o ex-internacional em 59 ocasiões.E acrescentou: "A seleção de Marrocos venceu aquele jogo, fez algo histórico. E ele nem teve a dignidade de lhes dar os parabéns por aquilo que tinham acabado de alcançar. E agora olhamos para eles e para a maneira como vão apertar a mão aos franceses no final do jogo, e a maneira digna e graciosa como aceitam a derrota. Brilhante", rematou.Recorde-se que, ao vencer Marrocos esta quarta-feira (2-0) , a França garantiu a passagem à final do Mundial, onde vai defrontar a Argentina no domingo, pelas 15 horas.