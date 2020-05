Mbappé e o seu modelo: «Ronaldo ganhou tanto e continua a ser um vencedor»

Kylian Mbappé foi desafiado a nomear os seus modelos enquanto jogador de futebol e o jovem francês do Paris Saint-Germain optou por duas figuras da história do Real Madrid.





"Primeiro, devo dizer Zidane por tudo o que ganhou pela seleção francesa - e depois Ronaldo. Ele ganhou tanto e continua a ser um vencedor depois de tanto sucesso", reiterou o internacional gaulês em declarações ao jornal 'The Mirror', aprofundando depois as suas ideias."Ambos deixaram a sua marca na história do futebol. Eu quero escrever o meu próprio capítulo nos livros de história", enalteceu Mbappé, de 21 anos.O campeão do Mundo em 2018 pela França garantiu que pensa na Bola de Ouro. "Será bom vencê-la mas não é algo que me deixe acordado durante a noite. Não penso que a tenha de ganhar na próxima temporada ou na seguinte. Não há limite para isso. Colocarei o PSG e a seleção como prioridades. Se os prémios individuais aparecerem com os meus desempenhos serão um bónus", esclareceu.