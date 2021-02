Messi apareceu no Super Bowl como o maior de sempre e os fãs de Cristiano Ronaldo não perdoam

A discussão é antiga e dificilmente terá fim. Afinal, quem é o melhor jogador da história do futebol? Pois bem, a transmissão do Super Bowl de ontem à noite decidiu 'tomar partido' e apresentou Lionel Messi como o melhor jogador de sempre no desporto-rei. E as críticas nas redes sociais não se fizeram esperar. Sobretudo de milhares de fãs do português Cristiano Ronaldo...





Cristiano has 5 Champions Leagues but they still chose Leo lol, I smell agenda https://t.co/B1qRf85Fod — oli (@WrecklessWhyte) February 8, 2021

Ainda na primeira parte da final da NFL entre Buccaneers e Chiefs, que acabou com triunfo da equipa de Tampa Bay (31-9) , e numa das várias paragens de jogo, a transmissão exibiu um gráfico com quatro históricos apresentados como 'The Goats' - em português, os maiores de todos os tempos - de quatro modalidades.No futebol americano a figura era Tom Brady (que tinha 6 títulos da NFL e ontem conquistou o sétimo), no basquetebol o destaque foi para Michael Jordan (lenda que conquistou seis anéis da NBA) e no hóquei no gelo surgiu Wayne Gretzky (4 vezes campeão da NHL). Por fim, no futebol, o escolhido foi... Messi, com o 'argumento' de que o argentino já conquistou 4 Ligas dos Campeões.Ora, as críticas dos apoiantes de CR7 não tardaram a aparecer, especialmente no Twitter, com centenas de utilizadores a defenderem que, pelo 'critério' seguido deveria ser o português o escolhido, tendo em conta que já conquistou a Champions em 5 ocasiões.