Messi elogia Cristiano Ronaldo e coloca-o a par de Nadal, Federer e LeBron

Em entrevista à 'La Sexta', Leo Messi falou de tudo um pouco, desde a sua atualidade e ao futuro no Barcelona, mas também sobre a eterna rivalidade com Cristiano Ronaldo. E aqui nem foi preciso o entrevistador questioná-lo sobre o português, já que foi o próprio argentino a puxar CR7 à conversa quando foi perguntado sobre os desportistas que mais admira.





"Há muitos desportistas que admiro: o Rafa Nadal, o Federer, LeBron... Em todas as modalidades há sempre desportistas que se destacam e que são admiráveis pelo seu trabalho, por aquilo que fazem no dia a dia. No futebol o Cristiano... Há muitos jogadores que poderia citar, mas claro que admiro todos os desportistas que se destacam e que deixam o máximo sempre", elogiou o argentino.