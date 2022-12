Michel Salgado: «A Arábia Saudita ia à loucura assim que Cristiano Ronaldo aterrasse em Riade»

Michel Salgado, antigo internacional espanhol e figura do Real Madrid, comentou esta quinta-feira os rumores que colocam Cristiano Ronaldo no futebol saudita, afirmando que uma potencial chegada do craque português ao país levaria os adeptos e todos os muçulmanos "à loucura".

"As pessoas vão adorá-lo. Algumas pessoas estão a criticá-lo porque ele está atrás do dinheiro e coisas desse género, mas eu não iria por aí. Para os muçulmanos, ter Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita seria algo grandioso. Ele traria muitas coisas para o futebol saudita, muita esperança, conhecimento e outras coisas positivas. Posso dizer-te: a Arábia Saudita ia à loucura assim que Cristiano Ronaldo aterrasse em Riade", disse Michel Salgado, em declarações à Sky Sports.

