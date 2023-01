Miguel Albuquerque defende Ronaldo e critica Fernando Santos: «Ainda bem que foi posto no olho da rua»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, defendeu Ronaldo e teceu duras críticas a Fernando Santos."Ainda mais medíocre é um treinador que tem o melhor jogador do mundo e para humilhá-lo coloca-o na bancada. Ainda bem que esse selecionador foi posto no olho da rua", atirou.