Modric elogia Ronaldo: «É um dos maiores da história e tem um coração enorme»

Luka Modric partilhou durante várias épocas o balneário com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, conhece bem o internacional português que agora brilha na Juventus e o caso da ausência de Cristiano Ronaldo na gala dos prémios The Best em 2018 não fugiu à entrevista publicada esta segunda-feira pela 'Gazzetta dello Sport'.





O médio croata de 34 anos desvalorizou as críticas feitas na sua autobiografia, editada este mês em Itália, e afirmou ver o antigo companheiro de equipa como uma referência dentro e fora das quatro linhas."É um dos maiores da história. Perdemos os objetivos e o caráter do Real Madrid no Real Madrid. O Cristiano quer ganhar sempre, motivou-nos e fez-nos reagir. Como pessoa, tem um grande coração, está sempre pronto para ajudar os necessitados", disse Modric.