Mural de Cristiano Ronaldo em Manchester quase pronto

Duncan Drasdo, presidente do Manchester United Supporters Trust, grupo de adeptos do clube, divulgou nas redes sociais o mural com a imagem de Cristiano Ronaldo na cidade. "Retoques finais no mural de Cristiano no The Trafford", escreveu Duncan Drasdo.





Applying the final touches to the mural of @cristiano on The Trafford #MUFC pic.twitter.com/c5H5zHtYRx — Duncan Drasdo (@Drasdo) September 24, 2021