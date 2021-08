Nani sobre Ronaldo: «Desde cedo percebi que ele era muito melhor que os outros»

O internacional português Luís Nani falou sobre o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. O extremo que atua no Orlando City foi companheiro do craque português na academia do Sporting e também nos red devils e fez questão de tecer muitos elogios ao avançado de 36 anos.





Em declarações ao canal Goal, Nani relembrou histórias com CR7 e falou sobre a forma como a sua carreira foi influenciada pelo capitão da selecção nacional.Quando questionado acerca do período em que os dois estiveram nos escalões de formação do Sporting, Nani fez questão de sublinhar a mentalidade de Cristiano: "Ver como ele se comportava fez-me perceber o porquê de ele ser tão bom. Mesmo naquele tempo, conseguia-se perceber que ele era muito melhor que os outros","Toda a gente lhe dizia que ele ia ser o melhor, então comecei a olhar para ele e a pensar para mim próprio ‘tenho de melhorar’. Naquela idade sabia que eu era bom mas não estava naquele nível, então comecei a focar-me nos melhores jogadores. Comecei a puxar mais por mim e num mês consegui perceber que evolui muito rapidamente", recordou o jogador de 34 anos.Nani passou pela equipa principal do Sporting e pelo Manchester United, onde conquistou a Champions League ao lado de Ronaldo. Na selecção nacional, venceu o europeu de 2016 também com CR7 e confessou ter uma óptima relação com o companheiro com quem, inclusivamente, chegou a partilhar casa durante o período que passaram juntos em Old Trafford.Recorde-se que o extremo que vestiu ainda a camisola da Lazio e do Fenerbahçe, congratulou Cristiano nas redes sociais pelo regresso a Manchester, um clube pelo qual Nani afirmou continuar a nutrir afecto.O jogador do Orlando City contudo deixou em aberto a possibilidade de voltar a jogar ao lado de Ronaldo, quando questionado sobre uma possível ida de CR7 para a MLS no futuro. "O futuro está nas mãos de Deus mas talvez seja possível, nunca se sabe", concluiu.