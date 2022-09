Novo guarda-redes do Man. United e a relação com Ronaldo: «Não queria ir direto a ele e parecer um fã»

Martin Dúbravka chegou no último defeso ao Manchester United por empréstimo do Newcastle e ainda esperar pelos primeiros minutos com a camisola dos red devils. O guardião, de 33 anos, revelou a forma como se aproximou de Cristiano Ronaldo, que lhe levantou dúvidas inicialmente."Tivemos a oportunidade de conversar antes do treino e depois do treino no ginásio. O Cristiano perguntou-me coisas sobre a minha família e onde moro e outras coisas habituais deste contexto. Ele mostrou interesse na conversa e foi ele mesmo que começou a conversar. Eu não queria parecer um fã e ir direto dele. É muito bom conversar com ele sobre qualquer coisa", explicou em declarações ao jornal eslovaco 'Sport'.O experiente internacional eslovaco agradeceu o facto de CR7 o ter ajudado a ambientar ao novo grupo. "Ele é provavelmente a pessoa com quem mais falo, excetuando o McTominay e Tom Heaton, com quem me sento lado a lado no balneário", sublinhou Dúbravka.