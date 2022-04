O dia em que Dolores Aveiro ofereceu uma bicicleta a Cristiano Ronaldo: «Não sou bebé!»

Dolores Aveiro revelou alguns momentos da intimidade de Cristiano Ronaldo. Em conversa com Nuno Markl, a mãe do capitão da Seleção Nacional recordou uma prenda rejeitada por CR7."Houve uma altura em que eu lhe ofereci uma bicicleta. 'Oh mãe, não sou nenhum bebé!', disse ele. Não quis a bicicleta. Ele ficava mais contente com uma bola do que com uma bicicleta. Na minha casa existia sempre a bola. Ele sabe andar de bicicleta. Uma bola era a melhor prenda que lhe podiam dar. Ele pegava na bola e saía de casa para não se prender à televisão. O Ronaldo caminhava de manhã e só vinha à noite, ao jantar. Eu sabia onde ele estava", explicou num diálogo partilhado no Instagram de Markl.A mãe do avançado do Manchester United garantiu que "todos querem ser o Cristiano Ronaldo" mas este "chegou onde chegou com muito trabalho". "Ele nasceu com aquele dom. Uma mãe tem de deixar o filho escolher aquilo que quer. As mães é que têm de dar o exemplo aos filhos. Quando vi o Ronaldo, de pequenino a jogar, percebi que ele tinha dom para aquilo. Aos quatro anos vi que tinha um dom. Inscrevi-o no Andorinha", disse, relevando "já ter jogado num jogo de casadas contra solteiras".Markl revelou também que foi sócio do Benfica e foi desde logo interrompido por Dolores Aveiro: "Nem tudo é perfeito". "Antes de começarmos [a entrevista] eu disse que, na verdade, era a piscina mais perto de minha casa", adiantou o radialista que recebeu uma bola autografada por Ronaldo.