O motivo que levou Cristiano Ronaldo a não voltar com a seleção para Portugal

Cristiano Ronaldo não viajou ontem de volta para Portugal com o resto da comitiva portuguesa no final do empate (0-0) frente à Espanha, em jogo de preparação para o Euro'2020, por um bom motivo: para festejar o aniversário dos gémeos Mateo e Eva. "Muitos parabéns, meus amores!", escreveu hoje o craque português, em publicação feita nas redes sociais.





Recorde-se ainda que a Seleção Nacional trabalhou com o grupo completo na manhã deste sábado na Cidade do Futebol, tal como foi anunciado hoje no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), onde uma parte do grupo de trabalho fez trabalho de recuperação no ginásio enquanto a outra subiu ao relvado.A Seleção Nacional vai folgar este domingo e regressará aos treinos na próxima segunda-feira à tarde.