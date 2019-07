O que têm os sprinters profissionais a dizer do treino de velocidade de Cristiano Ronaldo

Causou sensação o vídeo de Cristiano Ronaldo a treinar no CAR (Centro de Alto Rendimento do Jamor) do Jamor com o auxílio de Francis Obikwelu , num exercício de velocidade no qual o avançado da Juventus essencialmente trabalhava a sua técnica nos blocos de partida. O momento chamou a atenção de várias páginas nas redes sociais dedicadas ao atletismo e também até a quem faz da velocidade o seu ganha-pão. Foram vários os que observaram a performance de CR7 neste campo, alguns deixando comentários positivos... outros nem por isso.Comecemos, ainda assim pela própria publicação de Ronaldo, que contou com um comentário do sempre bem humorado Marcelo ("Boa técnica molequeee!!"), mas também do sprinter norte-americano Wallace Spearmon, que pareceu aprovar aquilo que CR7 acabara de fazer.Mas o principal local de discussão acabou por morar nas páginas especializadas, como o Jumpers World. Aí, numa página que habitualmente publica vídeos sobre atletismo em geral, são vários os atletas que reagem ao vídeo de CR7, tais como Marcell Jacobs (salto em comprimento), Harry Aikines ou Lolo Jones. O ítalo-americano Jacobs, por exemplo, dá nota 2 (de 0 a 10) à técnica de partida de Ronaldo nos blocos, enquanto que Jones, uma especialista nas barreiras, deixa um comentário em tom irónico: "fez mil milhões a jogar futebol... mas que deixe os blocos de partida em paz". Já Luvo Manyonga, do salto em comprimento, limita-se a deixar um comentário com três 'emojis' a rir.Mas nem tudo são más opiniões quanto à incursão de CR7 na velocidade. Por exemplo, o britânico Harry Aikines, que conquistou o bronze nos Europeus de 2014 nos 100 metros, elogia o esforço do português. "Está a tentar", escreveu o sprinter de 30 anos na mesma publicação.