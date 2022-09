«Parecia que Cristiano Ronaldo tinha cada um daqueles 37 anos»

Steve Nicol, antigo jogador do Liverpool, falou à 'ESPN' sobre a exibição de Cristiano Ronaldo na derrota do Manchester United diante da Real Sociedad (0-1) na jornada inaugural da Liga Europa, frisando que "faltou algo" ao internacional português."Quando falamos do jogo, a única coisa que me vem à cabeça é o facto de Ronaldo ter sido apanhado por dois jogadores quando estava completamente isolado. Teve outras oportunidades, mas faltou algo. Parecia, realmente, que tinha cada um daqueles 37 anos. Não há nada entusiasmante no jogo do Man. United, mas é difícil apontar o dedo a Ten Hag", referiu.Recorde-se que o desaire diante da Real Sociedad interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas do Manchester United, frente a Liverpool, Southampton, Leicester e Arsenal.