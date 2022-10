Paul Scholes: «Ronaldo tem de mudar a mentalidade neste momento porque ele é mentalmente forte»

Cristiano Ronaldo foi titular na vitória do Manchester United, no terreno do Omonia (2-3), em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. O avançado português enviou uma bola ao ferro e fez a assistência para o terceiro golo dos red devils mas voltou a não conseguir faturar.Um antigo colega de CR7, Paul Scholes, garante que a resposta para o regresso às grandes exibições parte do português. "Ronaldo tem de mudar a mentalidade neste momento porque ele é mentalmente forte", frisou em comentários à BT Sports.O ex-internacional inglês respondeu também ao treinador Erik Ten Hag , que sublinhou ter poupado Ronaldo no dérbi com o Manchester City "por respeito à carreira". "Acho mais desrespeitoso colocá-lo a jogar num jogo de Liga Europa à quinta-feira. O Ronaldo é uma estrela mundial. Não estou a dizer que, aos 37 anos, ele deveria ser titular, principalmente nos grandes jogos, mas esta é uma competição para a qual é difícil arranjar motivação. Não gosto de dizer isso, mas é verdade quando estás perante um grande jogador num grande clube como este", frisou Scholes.