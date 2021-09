Pauleta: «Ronaldo vai marcar tantos ou mais golos do que Harry Kane ou Lukaku»

Pauleta acompanhou os primeiros passos de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional e confessa, em declarações ao site 'ESPN Brasil' que na altura ninguém podia antever o futuro do então jovem jogador.





"Temos que ser sinceros: se alguém disser que imaginou que o Ronaldo ia fazer tudo o que fez até hoje, está a mentir. Mas sabíamos que ele era um craque, um jogador diferente e com uma qualidade acima da média para a idade. Um jogador com uma ambição, uma força de vontade e uma confiança enorme. Isso estava lá", disse o antigo avançado açoriano, atual diretor da FPF."Quando um miúdo de 18 anos vai jogar numa Seleção ao lado de nomes como Deco, Figo, Rui Costa e Pauleta, precisa de ter um talento diferente. Atingir o que ele atingiu foi muito graças ao seu trabalho, porque de facto é um fenómeno", frisou Pauleta, que foi destronado como melhor marcador da Seleção portuguesa (com 47 golos em 88 jogos) precisamente por Ronaldo.Pauleta lembra que Ronaldo "sempre quis ser o melhor". "Com 18, 20 ou 35 anos, quer ser o melhor. Jogue contra quem jogar, se fizer uma amigável, ele quer sempre fazer mais golos. Quer ganhar se jogar às cartas ou no ping-pong. É um vencedor. A qualidade e a sua força de vontade fazem com que esteja ao lado do Messi na lista dos jogadores que estão acima de todos os outros."Por isso o antigo internacional português não tem dúvidas que em Inglaterra Ronaldo vai marcar muitos golos. "Vai marcar tantos ou mais do que o Kane ou o Lukaku. É um goleador. Sempre teve o golo consigo, é um matador. No início da carreira era um extremo porque era muito rápido, ia para cima com velocidade e ainda fazia golos. Aos 36 anos perdeu um pouco da velocidade e alguma capacidade de drible, o que é normal, mas a capacidade goleadora está lá. Fica mais na zona do 9, mais perto da área", referiu. "Poderá ser artilheiro da Premier League. Apesar de ser uma liga competitiva, acredito que possa consegui-lo, pela sua mentalidade forte."