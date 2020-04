Pedro para Ronaldo: «Sou campeão do Mundo. E tu?»

Com as competições paradas, muita de imprensa desportiva começa a contar histórias nunca antes reveladas. Neste caso, o jornal 'Marca' recordou os famosos 5-0 do Barcelona ao Real Madrid, a 29 de novembro de 2010, naquela que foi a primeira visita de José Mourinho, como treinador dos merengues, a Camp Nou.





Nesse encontro, com o Barcelona a vencer já por 2-0, Cristiano Ronaldo desentendeu-se com Pep Guardiola, treinador dos blaugrana na altura, pois este não lhe entregou a bola em mãos para efetuar um lançamento lateral. Os clássicos são sempre muito fervorosos e este gesto 'entornou o caldo', como se costuma dizer.A confusão instalou-se com Andrés Iniesta a pedir explicações ao internacional português. Aí vários jogadores correram para o local para tirar satisfações ou para proteger o companheiro de equipa. Ronaldo já justificava a atitude a Dani Alves, lateral direito brasileiro dos catalães, quando Pedro Rodríguez questionou CR7 sobre o que tinha feito e Ronaldo perguntou: "E tu és quem?" ao que o internacional espanhol respondeu: "Sou campeão do Mundo. E tu?"Recorde-se que a Espanha se tinha sagrada campeã do Mundo, no verão de 2010, na África do Sul, ao derrotar a Holanda, na final, por 1-0, com um golo de Iniesta no prolongamento.