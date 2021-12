Pelé celebra última sessão de quimioterapia do ano e Cristiano Ronaldo deixa-lhe uma mensagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pelé partilhou nas redes sociais uma mensagem explicando que se prepara para se submeter à ultima sessão de quimioterapia do ano e Cristiano Ronaldo deixou-lhe umas palavras de incentivo.O antigo craque brasileiro, de 81 anos, que luta contra um tumor no cólon, contou que está a submeter-se aos tratamentos desde setembro e que vai ficar internado alguns dias, para realizar alguns exames.Cristiano Ronaldo respondeu à mensagem com alento: "Força amigo", escreveu o internacional português.