Piers Morgan lembra Cristiano Ronaldo após eliminação do Man. United da Liga Europa

Dear oh dear. What a humiliating shambles by United. And remember… this overrated clown Erik Ten Hag thought the smart play was to humiliate @Cristiano and force him out of the club… #chickens #home #roost pic.twitter.com/H4lb49Nvn5 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 20, 2023

Piers Morgan, jornalista britânico que mantém uma relação de amizade com Cristiano Ronaldo, recorreu ontem [quinta-feira] às redes sociais para comentar a derrota do Manchester United em Sevilha e consequente eliminação dos red devils nos quartos de final da Liga Europa. "Que humilhação para o Manchester United. E lembrem-se... esse palhaço do Erik Ten Hag achou que o mais inteligente seria humilhar Cristiano Ronaldo e forçá-lo a sair do clube...", escreveu, no Twitter.Recorde-se que Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United a 22 de novembro de 2022, depois de ter chegado a acordo com o clube inglês para a rescisão do contrato. Antes do início do novo ano, o craque português foi anunciado como reforço dos sauditas do Al-Nassr, clube que atualmente ocupa a segunda posição do campeonato, atrás do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.Cristiano Ronaldo leva 11 golos e duas assistências em 13 jogos disputados pelo clube de Riade.