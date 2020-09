Pirlo: «Cristiano Ronaldo é inteligente e conhece o seu corpo»

Andrea Pirlo ficou naturalmente satisfeito com a exibição de Cristiano Ronaldo, autor de um golo no triunfo da Juventus sobre a Sampdoria (3-0). O treinador da Juve - que fez a sua estreia no banco - destacou a capacidade de CR7 em avaliar as várias situações envolvendo o jogo.





"Para já ainda não há cansaço. No futuro, quando houver jogos menos importantes ou o resultado estiver feito, trataremos da sua recuperação. Ele é um rapaz inteligente e conhece o seu corpo, sabe quando é melhor parar ou não", explicou Pirlo após o encontro.