Pirlo recorda época em que treinou Cristiano Ronaldo: «Para mim foi fácil trabalhar com ele»

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United em novembro último, pouco depois de conceder uma polémica entrevista a Piers Morgan e numa época onde parece não se entendeu com o treinador Erik Ten Hag. Em entrevista ao 'Daily Mail', Andrea Pirlo recordou a época em que treinou o internacional português na Juventus e referiu ter sido "fácil trabalhar com ele"."Para mim foi fácil trabalhar com ele. Era um bom tipo, muito profissional. Queria jogar todos os jogos, marcar em todos os jogos. Não tivemos problemas, mas o futebol muda muito rapidamente. A idade também", afirmou."Talvez ele tenha tido algum problema com outro clube, mas para mim foi uma boa experiência", acrescentou o agora técnico dos turcos do Karagumruk.