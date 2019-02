Presidente da República mantém condecorações a Cristiano Ronaldo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu manter as condecorações a Cristiano Ronaldo após ouvir Conselho das Ordens Honoríficas, esta sexta-feira. A informação é avançada pelo 'Expresso'.Cristiano Ronaldo foi condenado pela justiça espanhola a dois anos de prisão, com pena suspensa, substituída por uma multa de 365.000 euros, e a edição de hoje do jornal Público noticia que o avançado pode perder as duas condecorações atribuídas por Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, em 2014 e 2016, respetivamente. O jogador da Juventus reconheceu a culpa em quatro crimes de fraude fiscal, cometidos entre 2011 e 2014, no valor total de 5,5 milhões de euros.Cristiano Ronaldo foi condecorado em 2004 como Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2014 como Grande Oficial da mesma ordem e em 2016 com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.O presidente do Governo Regional da Madeira disse, por seu lado, a 24 de janeiro que iria manter as condecorações atribuídas a Cristiano Ronaldo , independentemente de a Presidência da República o poder fazer."Não quero saber da República para nada. Aqui, na Madeira, o Cristiano Ronaldo é e sempre foi visto como pessoa de bem", declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas, à margem da apresentação da Carta Regional de Equipamentos de Saúde da Região.