«Principal protagonista da noite»: Italianos reagem ao 'bis' de Cristiano Ronaldo na Taça

Cristiano Ronaldo foi o "principal protagonista da noite" desta terça-feira ao apontar os dois golos da vitória (2-1) da Juventus sobre o Inter Milão, em jogo das meias-finais da Taça de Itália. O avançado português cobrou não falhou na marcação de um penálti aos 26 minutos e, apenas nove minutos depois, aproveitou um erro defensivo da última linha dos nerazzurri para colocar a Vecchia Signora mais perto de atingir a final da prova.





"Depois do grande golo de Lautaro Martínez, Cristiano Ronaldo aproveitou dois erros graves de Ashley Young e Handanovic (com a cumplicidade de Bastoni) para fazer o 2-1 final ainda na primeira parte. Uma confusão colossal entre Handanovic e Bastoni entregou a bola a CR7, que de forma exímia colocou a bola no canto inferior direito da baliza, com o pé esquerdo, aos 35 minutos. É o destaque especial da noite da Taça.""Protagonista principal da noite. Cristiano Ronaldo, que assina o seu regresso com um bis: primeiro de grande penalidade e depois aproveitando um erro da defesa do Inter. Mostrou toda a sua astúcia uma vez mais.""O penálti violento e um 'bis' de engenho e arte."