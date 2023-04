«Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Man. United, havia pessoas na equipa que lhe diziam a verdade»

Gordon Strachan, antigo internacional escocês e jogador do Manchester United, entre 1984 e 1989, assumiu esta terça-feira em entrevista ao 'CasinoSite.nl' ver algumas semelhanças entre o estilo de jogo de Antony e o de Cristiano Ronaldo quando chegou pela primeira vez a Old Trafford, provindo do Sporting.





"Ele [Antony] faz-me lembrar o Cristiano Ronaldo, apesar de nunca ser bom comparar. Parece-me que ele pensa que é ele, mas não creio que ele seja tão bom quanto o Ronaldo. Brinca demasiado com a bola. Quando o Ronaldo chegou ao Manchester United pela primeira vez, havia pessoas na equipa que lhe diziam a verdade: 'Desculpa, não queremos que andes para aí a dançar com a bola quando podes cruzar mais cedo. Usa as tuas habilidades em áreas que consigas produzir algo de útil. Não estamos aqui para ver-te jogar'", começou por dizer o ex-futebolista, agora com 66 anos.

"Se estiveres a fazê-lo genuinamente em prol da equipa, tudo bem. Se estás a fazer por ti, mais vale parares com isso. É o tipo de coisas que o Neymar faz. Ele faz por ele. Nunca verás jogadores de topo a tentar ridicularizar os adversários com quem estão a jogar. Eles fazem-no pela equipa com humildade. O Ronaldo apercebeu-se disso cedo na carreira e ainda o compreende. Nas últimas semanas pudemos assistir a coisas mágicas do Antony, mas às vezes a vida é madrasta quando primeiro tens de ser um bom companheiro de equipa", terminou.