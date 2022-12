Quanto custa o luxuoso Rolls Royce que Georgina ofereceu a Cristiano Ronaldo?

Pai Natal foi generoso em casa de Ronaldo: do Rolls Royce descapotável às bicicletas das crianças Pai Natal foi generoso em casa de Ronaldo: do Rolls Royce descapotável às bicicletas das crianças

A carregar o vídeo ...

A garagem de Cristiano Ronaldo já estava recheada de grandes máquinas e este Natal ganhou mais um ocupante. Trata-se de um Royce Dawn 2022, um luxuoso modelo da marca britânica que foi oferecido ao craque pela sua namorada Georgina Rodríguez, num investimento que terá chegado facilmente acima dos 400 mil euros.De cor branca, neste caso envolto com um laçarote vermelho para dar um ar mais natalício ao momento, o Dawn 2022 de Cristiano Ronaldo conta com um motor V12 de 6.6 litros bi-turbo, com 570 cavalos de potência e 780 Nm de binário. Números que permitem atingir uma velocidade máxima de 250 km/h e uma aceleração, dos 0 aos 100, em 4,9 segundos. Mas aquilo que fica essencialmente é o aspeto luxuoso desta máquina, que se destaca também por ser um descapotável.Note-se que este Dawn 2022 será o último desta linha a ser colocado em produção, tendo as encomendas para o mesmo sido fechadas em março.