Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, não tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo tem o objetivo de se tornar o melhor jogador de todos os tempos.





Em entrevista à 'Sky Sports', o ex-internacional inglês elogiou o profissionalismo do antigo companheiro de equipa, destacou os feitos do avançado da Juventus ao longo da carreira e revelou o seu plano em 'destronar' Pelé do lugar de melhor jogador de todos os tempos."O desejo dele em ser o melhor jogador de todos os tempos é fora de série. É um dos poucos jogadores com quem tive a oportunidade de jogar que anunciaria publicamente que os troféus individuais têm importância para ele. Ele sempre quis ser o melhor e tudo aquilo que ele fez ao longo destes anos tem sido excecional, tem trabalhado muito para isso", apontou."Tem uma obsessão por marcar golos e aplica-se todos os dias para conseguir, estando sempre apto fisicamente. Penso que elevou o seu profissionalismo com o passar dos anos. [Ronaldo] tem certamente um plano para ultrapassar o recorde de Pelé. Ele quer ser o melhor de todos os tempos, esse é o seu principal objetivo. As equipas onde ele joga são sempre bem sucedidas e lutam sempre por objetivos bem elevados", concluiu.