Rakitic: «Cristiano Ronaldo? Gostava de jogar com ele, é um dos melhores da história»

Ivan Rakitic não escondeu o desejo de jogar com Cristiano Ronaldo. Questionado sobre uma futura parceria com o internacional português, o médio do Barcelona, em declarações citadas pelo jornal espanhol 'Marca', não hesitou em dizer que o avançado da Juventus "é um dos melhores da história".





"Claro que gostava [de jogar com Cristiano Ronaldo]. É um dos melhores da história. Desfrutas quando o vês jogar e está muito bem na Juventus", apontou o médio do Barcelona, que não demorou ao nomear Messi como "o melhor dos últimos 15 anos". "É incrível jogar com ele, é muito especial. Sempre existiram grandes jogadores, mas sem dúvidas que ele [Lionel Messi] tem sido o melhor dos últimos 15 anos. Na minha opinião, creio que é o melhor de todos os tempos e ter estado com ele nestes seis anos tem sido incrível", frisou.Ivan Rakitic recordou ainda o momento em que José Mourinho apontou-o como o jogador mais subvalorizado do Mundo. "Uma vez Mourinho disse-me que era eu [o mais subvalorizado] e tinha razão. Há muitos. Para mim, é o Pjanic", revelou, entre risos.