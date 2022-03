Ralf Rangnick confirma lesão de Cristiano Ronaldo antes do dérbi com o Manchester City

Horas antes do dérbi entre Manchester City e Manchester United dar início, Ralf Rangnick confirmou a ausência de Cristiano Ronaldo da equipa, afirmando que o experiente avançado português é baixa para o encontro devido a uma lesão na anca. "O Cristiano teve alguns problemas na anca na sexta-feira e não treinou desde então", confessou o técnico interino alemão, abordando ainda as ausências de Varane, Luke Shaw e Edinson Cavani. "Raphael Varane e Luke Shaw infelizmente testaram positivo à Covid-19 a meio da semana. O Edinson treinou bem nos últimos três dias, mas, no final, ainda não se sentia bem o suficiente para ser opção hoje."Recorde-se que esta é uma lesão que Cristiano Ronaldo já sofreu nos primeiros dias do ano. A 10 de janeiro, o internacional português falhou o duelo com o Aston Villa, para a Taça de Inglaterra, a contas de um problema também na anca. "Falei com o Cristiano antes do treino de ontem [domingo] e ele disse-me que tem tido um pequeno problema na anca nos últimos dias. No fim de contas, decidimos não correr riscos. Decidimos poupá-lo num jogo que, facilmente, pode vir a ter 120 minutos", justificou o técnico, na altura, em declarações à BBC Sports.O Manchester City-Manchester United tem início marcado para as 16h30. Pode seguir todas as incidências do encontro