Rami coleciona camisolas de Cristiano Ronaldo e há uma marcante: «Foi um gesto de classe»

Portugal defronta no sábado a seleção de França e por estes dias todos os programas de desporto do país falam do duelo da Liga das Nações, praticamente sempre com Cristiano Ronaldo como destaque. Um deles foi para o ar na quinta-feira, na RMC, e contou com a presença de Adil Rami, atual defesa do Boavista que por várias vezes já enfrentou CR7. Ora, esses duelos permitiram ao defesa ver a evolução do craque da Juventus e serviram para o deixar totalmente impressionado.





"Quando o Messi está em campo sentimos que não podemos fazer nada. Não conseguimos defender, pois ele tem sempre o passe certo. É um dom. Mas aquilo em que o Ronaldo me impressiona é na ética de trabalho. A primeira vez que o vi foi num jogo com o Lille. Estavam a jogar para a Champions, vi-o e pensei para mim 'este rapaz é mesmo lingrinhas'. Algum tempo depois encontrei-o na Liga espanhola... uma máquina! Depois do jogo lembro-me que fui jantar com a minha família e eles perguntaram-se sobre o Ronaldo. Disse-lhes apenas que estava chocado ao ver o seu físico, nem uma grama de gordura!", atirou o defesa, que depois deixou uma frase curiosa. Tudo a propósito dos recorrentes duelos que teve com o português ao serviço do Valencia."Nos primeiros jogos estava um pouco stressado. O Unai Emery disse-me para não lhe dar espaço para saltar, para estar preparado e para o cobrir rapidamente, pois quando remata... é como o 'Oliver e Benji'", atirou, em alusão à conceituada série de desenhos animados japonesa.Apesar de todos esses intensos duelos em campo, onde terão certamente sido deixadas algumas marcas nas pernas de CR7, a verdade é que no final o português nunca recusou trocar a camisola. Aliás, Rami assume que podia já estar (ainda mais) rico caso fizesse negócio... "Com todas as camisolas que o Messi e o Ronaldo me deram já podia ter comprado uma villa em Los Angeles! Lembro-me que da primeira vez que o defrontei ele aceitou facilmente. Na segunda vez, peço-lhe novamente e ele dá-me sem problemas e, com todo o respeito do Mundo, fica também com a minha", lembrou.Mas o episódio mais marcante veio depois, num dia em que o Real Madrid de Ronaldo perdeu... "Pedi-lhe a camisola durante o jogo, ele ri-se e pergunta-me quantas já tinha. Mesmo assim, aceita dar-me... No final nem lhe pedi nada e vejo-o a ir para o balneário super irritado. Voltámos a passar um pelo outro, ele chama-me, vem ter comigo, tira a camisola, espera pela minha e deseja-me boa sorte. Um gesto de classe!"