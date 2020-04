Calderón: «Ferguson ofereceu Cristiano Ronaldo ao Barcelona por não gostar do Real Madrid»

Ramón Calderón foi presidente do Real Madrid entre julho de 2006 e janeiro de 2009, até se demitir após uma controvérsia numa assembleia-geral do clube que envolveu votos de pessoas não-afiliadas. Desde então, o antigo dirigente continua a seguir atento as vivências dos merengues, recordando este sábado a transferência de Cristiano Ronaldo para Madrid, em 2009, pensada ainda durante o seu mandato.





"Alex Ferguson não queria que ele fosse embora porque não gostava muito do Real Madrid. Viu o clube sempre com um rival e uma equipa que conseguiu tudo o que ele queria alcançar. Por isso, ofereceu-o ao Barcelona", revelou ao canal de televisão libanês Al Mayadeen."Os catalães estavam encantado com a oportunidade mas o Cristiano muito estava convicto. Assinámos o documento que está aqui", disse o ex-dirigente, de 68 anos, mostrando um pré-acordo de 30 milhões de doláres caso Manchester United ou Real Madrid não cumprissem o negócio.Ronaldo acabaria por se transferir para a capital espanhola no verão de 2009, a troco de 94 milhões de euros, a então transferência mais cara de sempre.