Aaron Ramsey reforçou a Juventus no verão passado e em entrevista ao 'The Sun' revelou como foi o primeiro encontro com Cristiano Ronaldo e a forma como craque português o deixou completamente à vontade logo no primeiro dia de trabalho em Turim.





"Lembro-me do dia do meu primeiro treino na Juve. Fui à cafetaria e o Cristiano disse-me 'vem e senta-te comigo.' Começamos imediatamente a conversar e ele fez-me sentir tão confortável como o resto da equipa", contou o ex-Arsenal."Isso permite ter uma uma ideia do tipo de pessoa que o Cristiano é. Não é preciso acrescentar mais nada sobre as suas qualidades no futebol ou os seus recordes, mas posso garantir que ele é uma ótima pessoa e um incrível jogador, um dos melhores da história. É uma pessoa maravilhosa, que adora os seus colegas de equipa e ele dá tudo de si nos treinos", acrescentou o médio galês de 29 anos.