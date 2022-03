Rangnick sobre Cristiano Ronaldo: «Esperava tê-lo disponível para este jogo»

O Manchester United foi este domingo goleado (1-4) na deslocação ao Etihad Stadium, casa do arquirrival Manchester City, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Premier League, num encontro que não contou com a presença de Cristiano Ronaldo. O avançado português falhou o dérbi de Manchester devido a uma lesão contraída na anca na sexta-feira e acabou por não ser opção para o duelo de hoje.





Em declarações no final da partida, Ralf Rangnick analisou o encontro e falou sobre as ausências do português e também de Edinson Cavani, que também esteve afastado por não se encontrar fisicamente apto."Penso que uma boa, se não decente, primeira parte. Fomos competitivos. É difícil quando sofres um golo tão cedo no jogo. Mas nós voltámos ao jogo, marcámos um golo brilhante mas depois sofremos na resposta. Foi um jogo muito difícil contra uma das melhores equipas do Mundo. Concedemos um quarto golo já nos minutos finais. Foi um jogo difícil que mostrou que ainda temos um longo caminho a percorrer para encurtar as diferenças", começou por dizer o técnico alemão dos red devils, abordando as ausências de Cavani e Cristiano Ronaldo para o duelo de hoje.

"Não sei. Esperava tê-los disponíveis para este jogo. Temos dois jogos importantes contra o Tottenham e Atlético Madrid e temos que colocar o nosso foco nisso", concluiu.